نتانياهو: لم نفقد أي شخص حتى الآن بكورونا لكن الأمر لن يستمر كذلك

أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي ​بنيامين نتانياهو​، أن "الحكومة اتخذت حزمة إجراءات جديدة لمكافحة انتشار ​فيروس كورونا​، شملت حجراً صحياً على المصابين بالفيروس المستجد، وزيادة عدد الفحوص إلى 3 آلاف في اليوم، وتعزيز قدرة المستشفيات على استقبال المصابين بكورونا عبر شراء ألف جهاز للتنفس".

ولفت نتانياهو إلى أنه "من واجبي كرئيس حكومة قول الحقيقة لكم، إننا لم نفقد أي شخص، ولكن للأسف هذا الأمر لن يستمر"، موضحاً أن "هذه ليست لعبة أطفال بل الأمر مسألة حياة أو موت، أنتم تحبون الآخرين فحافظوا على مسافة بينكم وبينهم".

كما تعهّد "بالعمل قدر المستطاع لتخطي الأزمة"، لافتاً إلى أنه "لن نستسلم فالأسوأ ما زال بانتظارنا".

من جهته، أشار مدير عام وزارة الصحة الإسرائيلية موشي بار سيمان طوف إلى أن بلاده ستشهد ارتفاعا كبيراً بأعداد المصابين، منوّهاً بأنه "من الممكن أن نرى 100 مريض كل يوم وربما المئات في يوم واحد. في النهاية سنرى أشخاصا يموتون بسبب المرض".