بومبيو: العراقيون يريدون حكومة تدعم السيادة وتوفر احتياجاتهم الأساسية دون فساد

أشار وزير الخارجية الأميركية مايك بومبيو إلى أن العراقيين يريدون حكومة تدعم السيادة وتوفر احتياجاتهم الأساسية دون فساد وتحترم حقوقهم الإنسانية، لافتاً إلى أن رئيس الوزراء العراقي المكلف عدنان الزرفي سيحظى بالدعم الأميركي والدولي إن وضع أولا رغبات العراقيين هذه.
وكان الزرفي قد دعا، في أول تصريح له بعد تكليفه، "الحراك والأحزاب في البلاد إلى مساعدته في تنفيذ المهام الصعبة"، لافتاً إلى أنه "يسعى لدعم الحكومات المحلية لتخطي كل العقبات".
وأشار الزرفي إلى أن "أولويتنا التحضير لانتخابات حرة ونزيهة خلال مدة أقصاها سنة من تشكيل الحكومة"، موضحاً أنه "سيولي الجهد الأكبر لمواجهة خطر تفشي كورونا، واتباع الإجراءات العلمية المعمول بها".
كما تعهّد رئيس الحكومة المكلف بأن "سلاح الدولة سيكون لحماية الشعب وصيانة حدود البلاد"، مؤكداً عزمه "دعم البيشمركة وحل المشاكل العالقة مع إقليم كوردستان".
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