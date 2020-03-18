رئيس الوزراء العراقي المكلف: أولويتنا التحضير لانتخابات حرة خلال مدة أقصاها سنة

دعا رئيس الوزراء ​العراق​ي المكلّف عدنان الزرفي "الحراك والأحزاب في البلاد إلى مساعدته في تنفيذ المهام الصعبة"، لافتاً إلى أنه "يسعى لدعم الحكومات المحلية لتخطي كل العقبات".

وأشار الزرفي إلى أن "أولويتنا التحضير لانتخابات حرة ونزيهة خلال مدة أقصاها سنة من تشكيل الحكومة"، موضحاً أنه "سيولي الجهد الأكبر لمواجهة خطر تفشي كورونا، واتباع الإجراءات العلمية المعمول بها".

كما تعهّد رئيس الحكومة المكلف بأن "سلاح الدولة سيكون لحماية الشعب وصيانة حدود البلاد"، مؤكداً عزمه "دعم ​البيشمركة​ وحل المشاكل العالقة مع إقليم كوردستان".