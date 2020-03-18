السعودية تدعو لعقد قمة استثنائية افتراضية لقادة مجموعة العشرين حول فيروس كورونا

أفادت وكالة الأنباء ​السعودية​ بأن الرياض تقوم بإجراء اتصالات مستمرة مع دول ​مجموعة العشرين​ لعقد اجتماع قمة استثنائي –افتراضي– الأسبوع المقبل بهدف بحث سبل توحيد الجهود لمواجهة انتشار وباء ​كورونا​، حيث أن هذه الأزمة الصحية العالمية، وما يترتب عليها من آثار إنسانية واقتصادية واجتماعية، تتطلب استجابة عالمية.

وأشارت إلى أن "مجموعة العشرين ستعمل مع المنظمات الدولية بكل الطرق اللازمة لتخفيف آثار هذا الوباء، وسيعمل قادة مجموعة العشرين على وضع سياسات متفق عليها لتخفيف آثاره على كل الشعوب و​الاقتصاد العالمي​، كما ستبني القمة على جهود وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين، وكبار مسؤولي الصحة والتجارة والخارجية، لتحديد المتطلبات وإجراءات الاستجابة اللازمة".

ولفتت إلى أن رئاسة السعودية ستستمر في دعم وتنسيق الجهود الدولية لمواجهة آثار الوباء على المستويين الإنساني والاقتصادي.

