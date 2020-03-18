"نيويورك تايمز": ترامب كان يردد أقوال كوشنر عند التقليل من خطورة كورونا

أشارت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية إلى أن "كبير مستشاري ​البيت الأبيض​، جاريد كوشنر أكد للرئيس ​دونالد ترامب​، أن وسائل الإعلام بالغت بالتهديد الذي يشكله ​فيروس كورونا​ في الأيام الأولى من تفشيه".

وشددت الصحيفة على أن "ترامب حاول خلال الأسابيع الأولى من تفشي الوباء، التقليل من خطورته، ومقارنته بالإنفلونزا الشائعة، ووصفه بأنه خدعة تم ابتكارها من قبل الديمقراطيين في المسيرة الانتخابية في شباط، وطمأن الأميركيين بأن الفاشية ستختفي".

كما لفتت إلى أن "ترامب كان غاضبا بشأن التحذيرات الصارخة التي وجهها مسؤولو الصحة بشأن التأثير السلبي المحتمل للمرض، ملقياً باللوم عليهم في إثارة الذعر الأسواق المالية، بينما كان يستعد لحملة إعادة انتخابه".

وأكدت "نيويورك تايمز" أن "ترامب سعى مرات ومرات للوم وسائل الإعلام على المبالغة في الأزمة، مردداً ما كان كوشنر يكرر أمامه"، موضحةً أنه "خلال الأسبوع الماضي، ألقى ترامب باللوم على وسائل الإعلام الإخبارية المزيفة لسعيها إلى المبالغة بوضع فيروس كورونا أكثر مما هو في الحقيقة".

ونوّهت بأن "ترامب رفض التحذيرات المتكررة بالاعتماد على الخبراء أو تقليل بعض السلطة التي يمتلكها صهره جاريد كوشنر لصالح هيكل الموظفين التقليدي".