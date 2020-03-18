شكرا لقرائتكم خبر عن تركيا تتوقع إصابة 30 ألف مواطن بفيروس كورونا خلال 3 أسابيع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

قال عضو اللجنة العلمية التركية ألباي عزب، إنه من المتوقع وصول عدد الإصابات بالفيروس كورونا الجديد الذي ظهر في تركيا لأول مرة في 11 مارس الجاري، إلى 5000 إصابة في غضون 3-4 أسابيع المقبلة، وأنه في أسوأ الحالات سوف يصل إلى 30 ألف إصابة.

أضاف عزب فى تصريحات نشرها موقع تركيا الآن اليوم الثلاثاء، أنه يتوقع أن يصل عدد الإصابات بالفيروس إلى الذروة خلال الأسابيع المقبلة ثم يبدأ في الانخفاض بعدها، وأوضح أن التوقعات تشير إلى احتمالية إصابات 5 آلاف تركي في غضون 3-4 أسابيع، وأن هذا الرقم الحرج للغاية من الممكن أن يصل إلى 30 ألف.

وتابع قائلا :"إذا حدث هذا، من الممكن أن نتحكم في عدد حالات الإصابة وحصارها بحث لا تتجاوز 3-4 آلاف حالة

وكان وزير الصحة التركي فخر الدين قوجا قد أعلن، مساء أمس الاثنين، ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا القاتل داخل تركيا إلى 47 حالة.

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كان موقع تركيا الآن ، ذكر أن المتحدث باسم الرئاسة التركية إبرهيم كالن، أعلن عن تأجيل الزيارات الخارجية للرئيس التركى رجب طيب أردوغان، فى إطار سلسلة تدابير احترازية ضد فيروس كورونا.

وبيّن كالن تعطيل المدارس لمدة أسبوع، والجامعات 3 أسابيع، اعتبارًا من 16 مارس الحالي، على أن يتلقى الطلابُ التعليم من المنازل عبر قنوات تلفزيونية والإنترنت اعتبارا من 23 مارس، ولمدة أسبوع، مبيناً أن وزارة التعليم أعدت بنية تحتية لذلك.

من جهة، أكدت وزارة الدفاع التركية استخدام الكاميرات الحرارية في جميع الوحدات العسكرية، واستعمال العاملين على الحدود للملابس الواقية من الفيروسات.