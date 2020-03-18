شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل إعلام النواب يدعو لدعم قطاع الاستثمار الطبى فى مواجهة "كورونا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد النائب الدكتور نضال السعيد وكيل لجنة الثقافة والإعلام والآثار بمجلس النواب، القرارات الأخيرة التى أصدرها البنك المركزي المصري برئاسة المحافظ طارق عامر،التى تنوعت وتضمنت مجموعة من الإجراءات والتدابير الاحترازية، تأتي لضمان عمل القطاع المصرفي بكفاءة وتماشيًا مع توجه الدولة فيما يخص التعامل مع فيروس كورونا.

وقال السعيد في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، إن هذه الإجراءات تستهدف التأكد من قيام البنوك بالدور المنوط بها من دعم ومساندة كافة قطاعات الاقتصاد القومي فى هذه الفترة الحرجة التى تمر بها مصر بل العالم فى ظل انتشار تحديات وباء كورونا وما يمثله من تهديدات سياسية واقتصادية وأمنية لها تأثيراتها السلبية الخطيرة.

وأضاف السعيد، أن القرار المتعلق بخفض الفائدة بنحو 3% فى قرار اتسم بالجرأة مما يشجع القطاعات الإنتاجية الصناعية المصرية على العمل والانتاج ويزيد من قدراتها التنافسية وسوف يحفز الاستثمار الاجنبى المباشر على الحضور لمصر رغم الظروف العالمية، ويدعم القطاعات المتضررة اقتصاديًا وماديًا من أزمة وباء فيروس كورونا المستجد وعلى الأخص قطاعات وأنشطة الخدمات التى تقدم للناس كالسياحة والمواصلات والعمالة بالخارج وهى قطاعات يعمل بها ملايين من المواطنين المصريين وتمثل رافداً مهما من روافد الاقتصاد المصرى ومصدراً للعملات الأجنبية خاصة الدولار.

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وتابع وكيل لجنة الإعلام والثقافة، أن هذة الاجراءات ليست بغريبة من البنك المركزى برئاسة المحافظه طارق عامر الذى تحمل مخاطر تحرير سعر الجنيه المصرى من قبل وخاض معركة الاصلاح المالى ونجح فى الوصول بالقطاع المصرفى وأموال المودعين إلى بر الأمان واليوم يخوض تحدياً جديداً قادر على تجاوزه وتخطى تداعيات الفيروس على الاقتصاد المصرى.

وطالب السعيد البنك المركزى بالتركيز على دعم القطاعات الانتاجية العاملة في إنتاج المواد الغذائية من زراعة وإنتاج حيوانى وداجنى ومنتجات الألبان وأيضاً دعم قطاع الاستثمار الطبى مثل صناعات المستلزمات الطبية والأدوية والمستشفيات، وضرورة طرح إمكانية تخفيض الفائدة على التمويل الممنوح لهم إلى صفر في المائة لتهدئة مخاوف المواطنين وبث الطمأنينة فى نفوسهم جراء انتشار هذا الوباء في الخارج وعدم الرغبة فى استيراد هذه المنتجات والخدمات من خارج مصر خشية انتقال العدوى.

ودعا السعيد، رجال الأعمال والمستثمرين المصريين بضرورة القيام بدورهم الوطنى فى هذة الفترة الحرجة من تاريخ البلاد ودفع الإنتاج فى القطاعات الانتاجية التى يحتاجها الشعب وعدم النظر إلى تحقيق المكاسب المالية على حساب صحة المصريين>