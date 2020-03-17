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شكرا لقرائتكم خبر عن تركيا تعلن عن أول وفاة بفيروس كورونا المستجد والان مع التفاصيل
الثلاثاء 17 مارس 2020
وزير الصحة التركي
أعلن وزير الصحة التركي، فخر الدين قوجة، مساء الثلاثاء، عن أول وفاة بسبب كورونا في البلاد.
وقال قوجة، إن الحالة تعود لرجل عمره 89 عاما، وانتقل الفيروس إليه عن طريق موظف لديه زار الصين، بحسب ما اوردته وكالة الأناضول التركية.
وكشف الوزير التركي عن تسجيل 51 إصابة جديدة بكورونا ما يرفع حالات الإصابة في البلاد إلى 98.
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