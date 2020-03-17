شكرا لقرائتكم خبر عن تونس تطبق حظر تجول ليلي لتفادي فيروس كورونا المستجد والان مع التفاصيل

الثلاثاء 17 مارس 2020 قيس سعيد أعلن الرئيس التونسي، قيس سعيد، مساء اليوم الثلاثاء، فرض حظر تجول ليلي، يبدأ من الساعة السادسة مساء إلى الساعة السادسة صباحًا، ابتداءً من غدٍ الأربعاء، ضمن إجراءات لتفادي فايروس كورونا.





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