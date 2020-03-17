فيروس كورونا "يفرج" عن 85 ألف سجين في إيران

الثلاثاء 17 مارس 2020

أفرجت إيران عن عشرات الآلاف من السجناء لديها بصورة مؤقتة، في خطوة ترمي للحد من انتشار فيروس كورونا المتفشي في البلاد.

وقال متحدث باسم القضاء الإيراني، الثلاثاء، إن السلطات في بلاده، أفرجت بصورة مؤقتة عن حوالي 85 ألف سجين، بينهم سجناء سياسيون، في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد.

وأوضح المتحدث الإيراني غلام حسين إسماعيلي أن "حوالي 50 في المئة من المفرج عنهم هم من السجناء المحتجزين لأسباب أمنية"، وفقا لما ذكرته وكالة "رويترز".

وأضاف إسماعيلي إنه تم اتخاذ إجراءات احترازية في السجون لمواجهة تفشي الفيروس، الذي أودى بحياة 988 إيرانيا وإصابة حوالي 15 ألفا آخرين.

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يشار إلى أنه في العاشر من مارس الجاري، قال المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان في إيران إنه طلب من طهران الإفراج مؤقتا عن جميع السجناء السياسيين من سجونها المكتظة والمليئة بالأمراض، للمساعدة في القضاء على انتشار فيروس كورونا.

وكان رئيس السلطة القضائية في إيران قل في التاسع من الشهر الجاري إنه تم الإفراج عن نحو 70 ألف سجين بسبب المخاوف من فيروس كورونا.

كذلك أعلنت السلطات الإيرانية في بداية الشهر الجاري أيضا، على لسان المتحدث باسم السلطة القضائية، غلام حسين إسماعيلي، الإفراج، بشكل مؤقت، عن أكثر من 54 ألف سجين، الذي قال إن السجناء الذين ترتبط جرائمهم باعتبارات أمنية، وتتجاوز مدة عقوبتهم أكثر من 5 سنوات، لن يشملهم القرار.

وكانت وزارة الصحة الإيرانية اعلنت أمس الاثنين، ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا المستجد في البلاد إلى 853 شخصا، بعد تسجيل 129 حالة وفاة خلال يوم واحد.

وبلغ عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في إيران إلى 14991 بعد تسجيل 1053 حالة جديدة.