- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تنفى صحة الصورة المتداولة التي تزعم إنها لضحايا فيروس كورونا والان مع التفاصيل
الثلاثاء 17 مارس 2020
نفى مجلس الوزراء المصري، صحة الصورة المتداولة لأشخاص يرتدون كمامات وينامون على الأرض باعتبار أنهم ضحايا فيروس كورونا في مصر.
وأكد مجلس الوزراء المصري، أن هذه الصورة مفبركة وغير صحيحة وهدفها بث الرعب في قلوب المواطنين وللإيحاء بأن الوضع الصحي في مصر قد خرج عن السيطرة.
وكان مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء المصري، قد أصدر كتاباً حول التداعيات العالمية لفيروس الكورونا المستجد (كوفيد ـ 19) تضمن موضوعات تتعلق بتداعيات الفيروس على كل من الحُكومات والأعمال، والاقتصاد الكُلي، والقطاعات الاقتصادية والتكنولوجيا، هذا بالإضافة إلى إلقاء الضوء على تجارب عدد من البُلدان في مواجهة الفيروس، واستعراض عدد من الكتب الأخرى ذات الصلة.
وأوضح مُساعد رئيس الوزراء المصري، أسامة الجوهري، أن الكتاب استند على تقارير وتحليلات صادرة عن مُؤسسات دولية معتمدة، منها: مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية بواشنطن، ووحدة أبحاث الإيكونوميست، وبلومبرج، وشركة برايس ووتر هاوس كوبرز (PWC)، وشركة "ماكينزي"، ومنظمة الأنكتاد، ومنظمة الصحة العالمية، والبنك الدولي، ومؤسسة "جي بي مورجان"، ووكالة الطاقة العالمية، والمنتدى الاقتصادي العالمي.
ووجه مجلس الوزراء المصري، بتوزيع هذا الكتاب على الوزارات والمحافظات، فى إطار الجهود التوعوية التي تقوم بها الحكومة بآثار فيروسالكورونا، وسبل الوقاية منه والحد من انتشاره، وأفضل السياسات المُتبعة حول العالم في التعامل مع الوباء.
كانت هذه تفاصيل خبر مصر تنفى صحة الصورة المتداولة التي تزعم إنها لضحايا فيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.