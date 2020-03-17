"مصراته" تتهم "النواصي" بقتل القيادي الإرهابي محمد أرفيده

الثلاثاء 17 مارس 2020

اتهمت عناصر من مليشيات مصراتة مليشيا النواصي الطرابلسية، بقتل القيادي محمد أرفيده المكلف بالإشراف على المرتزقة السوريين من قبل فتحي باشاغا.



واحتدم الخلاف بين المليشيات الإرهابية والمرتزقة السوريين الموالين لحكومة الوفاق، في العاصمة طرابلس، حيث تصاعد الخلاف عقب مقتل أحد أفراد المليشيات من قبيلة الزنتان، ويدعى "علاء فنير" على يد مرتزق سوري يدعى "أبوأياد" من لواء السلطان مراد.

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وقتل فنير، بناء على طلب المليشياوي عبدالسلام زوبي قائد مليشيا 301، بعد خلاف مع أحد أفراد المليشيا، التي تنتمي لمدينة مصراتة.

وبدا الخلاف واضحا بين مليشيات حكومة الوفاق غير المنضبطة، بعد تصريحات وزير داخليتها "فتحي باشاغا" الأخيرة، التي وصف فيها مليشيات طرابلس بالمجرمين والخارجين عن سلطة الدولة.

وتُعد مليشيا "لواء النواصي" واحدة من أكبر الجماعات العسكرية المسلحة في طرابلس، وتتكون من 700 إرهابي، وتتولى المليشيا التفتيش وتسيير دوريات في طرابلس، مما يجعلها في مركز قوة لابتزاز سكان طرابلس، ويتهمها سكان العاصمة الليبية بالفساد، حيث تنفذ عمليات قتل وتصفية وتعذيب للمدنيين، بالإضافة إلى السرقة والخطف للنساء.