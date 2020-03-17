شكرا لقرائتكم خبر عن التميمي يزور مدير إدارة البحث الجنائي للإطمئنان على حالته الصحية والان مع التفاصيل

الثلاثاء 17 مارس 2020 قام المدير العام للإدارة العامة لأمن وشرطة ساحل حضرموت العميد منير كرامة التميمي، صباح اليوم الثلاثاء، بزيارة مدير إدارة البحث الجنائي بساحل حضرموت العقيد ياسر العامري، للإطمئنان على حالته الصحية بعد خضوعه لعملية في القلب، بمؤسسة أمراض القلب بالمكلا.

Advertisements وتعرف العميد التميمي على حالة مدير إدارة البحث الجنائي بساحل حضرموت، من رئيس مؤسسة أمراض القلب الأستاذ محمد باشعيب، وعدد من أطباء المؤسسة، متقدماً بالشكر الجزيل على جميع ماتقدمه المؤسسة لخدمة أهالي محافظة حضرموت والمحافظات المجاورة لها. حضر الزيارة نائب مدير إدارة البحث الجنائي بساحل حضرموت المقدم رياض العكبري، ومدير مكتب المدير العام النقيب صالح باسمير.

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