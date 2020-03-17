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شكرا لقرائتكم خبر عن التميمي يلتقي مدير هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية بحضرموت والان مع التفاصيل
الثلاثاء 17 مارس 2020
التقى المدير العام للإدارة العامة لأمن وشرطة ساحل حضرموت العميد منير كرامة التميمي، صباح اليوم الثلاثاء، بمدينة المكلا، المدير العام لهيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية فرع حضرموت المهندس صلاح بابحير، وعدد من قبائل آل المحمدي، والمستثمر فائز النهدي، وذلك لإنهاء النزاع القائم بينهم والدفع بعجلة التنمية والأستثمار في ساحل حضرموت.
وخلال اللقاء أشار العميد التميمي إلى أهمية الأستثمار وتشجيع المستثمرين في البلاد بتوفير لهم جميع الإمكانيات المتاحة مما يسهم في تنمية حضرموت وتقدمها، مشدداً في الوقت ذاته على ضرورة مراعاة أهالي مناطق الإمتياز وعدم تهميشهم وحرمانهم من خيرات أرضهم.
حضر اللقاء مدير مكتب المدير العام النقيب صالح باسمير، والنقيب عارف المحمدي.
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