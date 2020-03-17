شكرا لقرائتكم خبر عن ولي العهد السعودي والرئيس الفرنسي يبحثان تطورات كورونا والان مع التفاصيل

الثلاثاء 17 مارس 2020 تلقى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، اليوم الثلاثاء، اتصالاً هاتفياً من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، لبحث أزمة فيروس كورونا.

Advertisements ‏وأفادت وكالة الأنباء السعودية "واس"، أنه جرى خلال الاتصال مناقشة التطورات التي يشهدها العالم في ضوء انتشار وباء كورونا المستجد، واستعراض أبرز تداعياته على الاقتصاد العالمي. كما أكد ولي العهد خلال الاتصال أهمية تنسيق الجهود لمكافحة هذا الوباء، وتبني السياسات الملائمة ‏لتخفيف أعبائه في إطار مجموعة العشرين التي تترأسها المملكة هذا العام.

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