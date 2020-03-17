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ولي العهد السعودي والرئيس الفرنسي يبحثان تطورات كورونا

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متابعات_السعودية نيوز 0 تبليغ

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الثلاثاء 17 مارس 2020

تلقى ولي العهد السعودي الأمير بن عبدالعزيز، اليوم الثلاثاء، اتصالاً هاتفياً من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، لبحث أزمة فيروس كورونا.

 

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‏وأفادت وكالة الأنباء "واس"، أنه جرى خلال الاتصال مناقشة التطورات التي يشهدها العالم في ضوء انتشار وباء كورونا المستجد، واستعراض أبرز تداعياته على الاقتصاد العالمي.

 

كما أكد ولي العهد خلال الاتصال أهمية تنسيق الجهود لمكافحة هذا الوباء، وتبني السياسات الملائمة ‏لتخفيف أعبائه في إطار مجموعة العشرين التي تترأسها المملكة هذا العام.

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