شكرا لقرائتكم خبر عن المكسيك تبقي حدودها مفتوحة رغم ارتفاع عدد المصابين بكورونا إلى 82 والان مع التفاصيل

الثلاثاء 17 مارس 2020 أعلنت السلطات المكسيكية ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا الجديد إلى 82، بعد ظهور 29 إصابة جديدة، مقارنة مع 53 الأحد الماضي.

ومن بين 832 اشتباه بكورونا في المكسيك أكدت الفحوصات إصابة 82 شخصاً، ويحتجز 13% من الإصابات في المستشفيات، وفقا وزارة الصحة المكسيكية التي اكدت أن معظم المصابين في حالة جيدة. Advertisements وكذبت السلطات نبأ وفاة رجل اعمال مكسيكي مصاب رغم أن حالته الصحية لاتزال حرجة. وبينما قررت دول بالمنطقة مثل كولومبيا، والأرجنتين، وتشيلي غلق حدودها، لم تتخذ الحكومة المكسيكية بعد "قرارات أكثر حزماً" سوى غلق المدارس بداية من 30 مارس (أذار) الجاري وايقاف الانشطة التي تستدعي التجمهر.

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