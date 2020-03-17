عاجل.. أول وفاة بكورونا في البرازيل

الثلاثاء 17 مارس 2020

أعلنت دائرة الصحة في ولاية ساو باولو البرازيلية، الثلاثاء، أنَّها سجلت أول حالة وفاة مرتبطة بتفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في البلاد.



ومن المقرر أن يعقد جوزيه إيهيك جيرمان، رئيس دائرة الصحة في ساو باولو، وديفيد يوب، مدير مركز طوارئ كورونا في الولاية، مؤتمراً صحفياً، الثلاثاء، لتوفير مزيد من التفاصيل.

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في السياق، أعلنت السلطات الصينية، الثلاثاء، تسجيل 13 حالة وفاة جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 3226.

كما سجلت 21 إصابة جديدة ليرتفع إجمالي الإصابات في الصين إلى 80881.

وفي مقاطعة هوبي الصينية، مصدر انتشار الفيروس، سجلت السلطات إصابة واحدة جديدة و12 حالة وفاة بكورونا.