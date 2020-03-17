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شكرا لقرائتكم خبر عن قرار حوثي بنقل محكمة في إب والأهالي يرفضون والان مع التفاصيل
الثلاثاء 17 مارس 2020
قالت مصادر محلية في محافظة إب، وسط اليمن، إن "رئيس محكمة استئناف محافظة إب المعين من قبل مليشيا الحوثي، قام بنقل محكمة مديرية الفرع إلى مدينة العدين".
ويأتي هذا وسط استياء الأهالي من القرار الذي اتخذ بشكل تعسفي حد قول الأهالي.
ورفض أبناء مديرية فرع العدين قرار نقل المحكمة إلى مدينة العدين مطالبين بنقلها إلى مدينة إب لتسهيل إجراءات التقاضي ولعدم وجود محامين في مدينة العدين.
ويأتي هذا في الوقت الذين ستزداد تكاليف المحامين وأتعابهم جراء النقل ما بين مدينة إب التي يتواجد فيها المحامون وبين مدينة العدين التي تم نقل المحكمة إليها.
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