شكرا لقرائتكم خبر عن قرار حوثي بنقل محكمة في إب والأهالي يرفضون والان مع التفاصيل

الثلاثاء 17 مارس 2020 قالت مصادر محلية في محافظة إب، وسط اليمن، إن "رئيس محكمة استئناف محافظة إب المعين من قبل مليشيا الحوثي، قام بنقل محكمة مديرية الفرع إلى مدينة العدين".

ويأتي هذا وسط استياء الأهالي من القرار الذي اتخذ بشكل تعسفي حد قول الأهالي. Advertisements ورفض أبناء مديرية فرع العدين قرار نقل المحكمة إلى مدينة العدين مطالبين بنقلها إلى مدينة إب لتسهيل إجراءات التقاضي ولعدم وجود محامين في مدينة العدين. ويأتي هذا في الوقت الذين ستزداد تكاليف المحامين وأتعابهم جراء النقل ما بين مدينة إب التي يتواجد فيها المحامون وبين مدينة العدين التي تم نقل المحكمة إليها.

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