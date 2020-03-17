شكرا لقرائتكم خبر عن تونس تفرض حظر التجول لمواجهة انتشار «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

قال الرئيس التونسي، أمس الثلاثاء، إن بلاده ستفرض حظر التجول من الساعة السادسة مساء إلى السادسة صباحا ابتداء من اليوم الأربعاء في تشديد للإجراءات التي تتخذها تونس لمواجهة انتشار فيروس كورونا. وقررت تونس التي أعلنت اكتشاف 24 حالة إصابة بالفيروس إغلاق المساجد والمقاهي والأسواق كما أغلقت حدودها البرية وعلقت الرحلات الدولية.

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