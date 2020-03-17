شكرا لقرائتكم خبر عن إصابات إيطاليا 31500 حالة والوفيات 2503 والان نبدء بالتفاصيل

واصل عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد19-" والوفيات الناجمة عنه في إيطاليا ارتفاعها اليوم. ووفقاً لما أعلنته هيئة الدفاع المدني في روما اليوم، أن عدد حالات الإصابة ارتفع من نحو 28 ألف إلى 31500 حالة بارتفاع بنسبة نحو 6ر12% في غضون يوم واحد.

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