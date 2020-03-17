شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع مصابي كورونا في «البنتاغون» إلى 52 والان نبدء بالتفاصيل
وأوضحت الوزارة أن هناك 42 عنصراً من القوات المسلحة الأمريكية قد أصيبوا بفيروس كورونا المستجد، بالإضافة إلى عشرة موظفين مدنيين يعملون بالوزارة.
ولفت البنتاغون الانتباه إلى أن عدد المصابين من أفراد عائلات الموظفين وصل إلى 17 شخصاً، بالإضافة إلى إصابة خمسة متقاعدين آخرين.
وكشفت الوزارة أن لديها 14 مختبراً صحيًا تعمل على فحوصات فيروس كورونا المستجد أو كما يعرف بـ "كوفيد-19"، بالإضافة إلى توفير الوزارة نحو 14 ألف و500 جهاز تحليلي للفيروس.
وأعلنت الوزارة أيضاً وجود نحو أربعة آلاف و263 سريراً لفحص الفيروس، بجانب إجرائها فحوصات على 495 موظفاً عسكرياً ومدنيًا حتى يوم 16 مارس.
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