بالوثيقة.. عمليات بغداد تسهل مهمة تنقل الصحفيين خلال حظر التجوال

تنشر وكالة الخليج 365، وثيقة صادرة من عمليات بغداد تضمنت تسهيل مهمة الصحفيين خلال التنقل بايام حظر التجوال الذي دخل حيز التنفيذ في بغداد. وتضمن الكتاب انه "يسمح لكافة الوسائل الاعلامية والصحفية بما فيها القنوات الفضائية وعجلات البث المباشر الـ(SNG) وكوادرها بالحركة في بغداد خلال فترة حظر التجوال مع الالتزام بكافة اجراءات الوقاية الصحية من تعقيم وتعفير والوقاية الشخصية بعد اجراء التفتيش اللازم والتاكد من خلو العجلة من الاسلحة والمتفجرات".

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