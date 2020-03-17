النقل: الموانئ مستمرة بأستقبال السفن والبواخر المحملة بالمواد الغذائية والطبية

اعلن وزير النقل عبدالله لعيبي، الثلاثاء، استمرار موانئ العراق بأستقبال السفن والبواخر المحملة بالمواد الغذائية والطبية، مؤكدا ان هذه العمليات التجارية لاتخضع لحظر التجوال.

وقال لعيبي في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه "التزاما بقرارات وتوصيات خلية الازمة الصادرة بضرورة استمرار الأعمال التجارية في الموانئ لتوفير مختلف المواد الغذائية والأدوية لأبناء الشعب نطمأن المواطن العراقي أن أعمال استقبال البواخر والسفن المحملة بالمواد الغذائية والمتنوعة مستمر وعلى قدم وساق في كافة الموانئ بالإضافة إلى أعمال المناولة والخزن والتسليم رغم الظروف التي يمر بها البل".

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واضاف لعيبي ان "وزارة النقل تعمل في ظل هذه الظروف الاستثنائية على تفريغ حمولات البواخر والسفن التي ترسو على ارصفة موانئ البصرة لضمان ديمومة ايصال البضائع والسلع الى جميع محافظات العراق خلال فترة الحظر الذي فرضته الحكومة العراقية للحدً من انتشار فايروس كورونا"، مشددا على "ضرورة تظافر الجهود وان تعمل الموانئ بكامل طاقتها لتغطية كافة احتياجات المواطن التي هي على مساس مباشر مع حياته اليومية".

يذكر أن وزارة النقل تحرص وتعمل جاهدة على ايصال المواد الغذائية والطبية وسد حاجة المواطن لها عن طريق موانئ العراق وتولي اهتمام بالغ بهذه المواد كونها تمثل الأمن الصحي والغذائي وشريان الحياة للمواطن.