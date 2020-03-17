شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تونس تطبق حظر تجول ليلي لتفادي فيروس كورونا المستجدط والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 17 مارس 2020 متابعات أعلن الرئيس التونسي، قيس سعيد، مساء اليوم الثلاثاء، فرض حظر تجول ليلي، يبدأ من الساعة السادسة مساء إلى الساعة السادسة صباحًا، ابتداءً من غدٍ الأربعاء، ضمن إجراءات لتفادي فايروس كورونا.





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