شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عاجل.. إعلان حظر التجول في تونس والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلن رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيد منذ قليل حظر التجول في تونس بداية من الساعة السادسة مساء وإلى الساعة السادسة صباحا، وذلك في إطار الخطة الوطنية لمجابهة فيروس كورونا الذي أصاب 24 شخصا حسب آخر حصيلة أعلنها وزير الصحة عبد اللطيف المكي.



وكان رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ أعلن أمس عن جملة من القرارات والإجراءت الجديدة للتصدي لكورونا، ومن بينها غلق الحدود البرية والجوية وإقرار نظام العمل بالحصة الواحدة، داعيا التونسيين إلى الالتزام بالحجر الصحي الذاتي حتى لا تكون الإصابات بالفيروس بالآلاف في بلادنا.

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