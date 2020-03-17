شكرا لقرائتكم تونس تتصدى لكورونا.. وتحظر التجول ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - في كلمة له حول كورونا، أكد الرئيس التونسي، قيس سعيّد، أن الخطر اليوم داهم بسبب الفيروس وانتقال العدوى.

وقال سعيّد مساء الثلاثاء: "اليوم الخطر أشد ويجب تجنب التنقل إلا للضرورة القصوى"، مشدداً: "سنتخذ إجراءات إضافية لمواجهة الفيروس".

كما أعلن "حظر التجول اعتباراً من الـ6 مساء إلى 6 صباحاً ابتداء من الأربعاء"، مضيفاً: "لا بد من الوعي والتزام القانون لمواجهة كورونا".

إلى ذلك اعتبر أنه "يجب التعويض على المتضررين جراء كورونا، وإعادة جدولة ديون المتضررين من تداعيات الفيروس".

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غلق الحدود الجوية والبرية

يشار إلى أن رئيس الحكومة، إلياس الفخفاخ، كان قد أعلن مساء الاثنين جملة من الإجراءات الاستثنائية لمجابهة انتشار كورونا في البلاد ينطلق تطبيقها بدءاً من الأربعاء.

وقال الفخفاخ إنه تقرر غلق الحدود الجوية والبرية، باستثناء رحلات البضائع والسلع، ومنع التجمعات والأسواق، والعمل بنظام الحصة الواحدة لمدة 5 ساعات ولزمنين مختلفين، وذلك لتقليص الضغط على وسائل النقل العمومية، إضافة إلى تأجيل كل التظاهرات والأنشطة الرياضية.

كما أكد أن مواجهة كورونا تقع على عاتق الجميع، داعياً التونسيين إلى البقاء في منازلهم وتطبيق الحظر على أنفسهم، مشيراً إلى أنه تم تركيز صندوق تبرعات لتوفير التمويلات اللازمة لمجابهة هذا الفيروس.

يذكر أن السلطات الصحية التونسية سجلت 24 إصابة بكورونا حتى الآن، فيما يخضع أكثر من 4 آلاف شخص للحجر الصحي، في حين توقع الفخفاخ وصول عدد الإصابات إلى المئات خلال الأسبوع المقبل.