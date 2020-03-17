نقابة مزارعي الأزهار شكرت للحكومة سماحها استثنائيا بالعمل خلال أسبوع عيد الأمهات

اشارت نقابة مزارعي الأزهار والشتول تعميما حول بيع الشتول والأزهار في ​لبنان​، الى انه "بعد الصرخة التي وجهناها حول الوضع المأسوي الذي وصلت إليه الأمور في القطاع والذي يمس 12 ألف عائلة في لبنان، تجاوبت ​الحكومة اللبنانية​ مع المطالب وسمحت استثنائيا لمحلات بيع الأزهار والشتول اللبنانية بالعمل، خصوصا خلال أسبوع عيد الأمهات حيث يعد هذا اليوم أساسيا ومفصليا في المواسم الزراعية".

وتمنت على الجميع "وضع الكمامات والقفازات الحامية والتعقيم المستمر"، مهنئة اللبنانيين واللبنانيات ب"حلول فصلي الربيع وعيد الأمهات عسى أن يحلان بظروف أفضل العام المقبل".