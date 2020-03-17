أشار عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب فادي علامة، في حديث تلفزيوني، إلى أنه في الإجتماع الأخير مع وزارة الصحة العامة كان هناك تمن بأن يكون هناك مصدراً واحداً منظماً للمعلومات حول مستجدات فيروس كورونا المستجد، لافتاً إلى أن المواطنين يريدون أن يعرفوا أيضاً مصدر الإصابات والأماكن، كما أنه من الضروري من أن يكون هناك حملات توعية.
على صعيد متصل، لفت علامة إلى أنه منذ البداية كان هناك بحث مع الوزارة حول الخطة التي ستعتمد في حال تخطي مستشفى بيروت الحكومي طاقته الإستعابية، موضحاً أنه اليوم بأت لدى الوزارة خارطة واضحة، لا سيما بعد النجاج في تحرير أموال القرض المقدم من البنك الدولي.
كانت هذه تفاصيل خبر علامة: تمنينا على وزارة الصحة بأن يكون هناك مصدراً واحداً للمعلومات حول كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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