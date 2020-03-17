علامة: تمنينا على وزارة الصحة بأن يكون هناك مصدراً واحداً للمعلومات حول كورونا

أشار عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب ​فادي علامة​، في حديث تلفزيوني، إلى أنه في الإجتماع الأخير مع ​وزارة الصحة العامة​ كان هناك تمن بأن يكون هناك مصدراً واحداً منظماً للمعلومات حول مستجدات ​فيروس كورونا​ المستجد، لافتاً إلى أن المواطنين يريدون أن يعرفوا أيضاً مصدر الإصابات والأماكن، كما أنه من الضروري من أن يكون هناك حملات توعية.

على صعيد متصل، لفت علامة إلى أنه منذ البداية كان هناك بحث مع الوزارة حول الخطة التي ستعتمد في حال تخطي ​مستشفى بيروت الحكومي​ طاقته الإستعابية، موضحاً أنه اليوم بأت لدى الوزارة خارطة واضحة، لا سيما بعد النجاج في تحرير أموال القرض المقدم من ​البنك الدولي​.

