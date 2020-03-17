البزري: إذا كنا متفائلين يمكن القول أن لقاح كورونا سيكون موجودا بعد نحو عام

أكد عضو "اللجنة الوطنية للأمراض السارية والمعدية" ​عبد الرحمن البزري​، في حديث تلفزيوني، أنه "إذا كنا متفائلين يمكن القول أن لقاح ​فيروس كورونا​ المستجد سيكون بعد نحو عام"، مشيراً إلى أن المطلوب التقيد بالشروط الصحية وإستخدام وسائل الإعلام للتأكيد على أن الإجراءات المزعجة تحمي المواطنين وعائلاتهم، مؤكداً أن كورونا من أسرع الفيروسات في ​العالم​ على مستوى الإنتشار.

وفي حين أشار إلى أن الفيروسات قادرة على التطور والإستفادة من محيطها، لفت إلى أن إي إختلاط لها قد يؤدي إلى ولادة فيروسات جديدة، موضحاً أن نظرية وجود مخترع لفيروس كورونا موجودة، لكنه أعرب عن إعتقاده بأن الهدف منها الإستفادة من أزمة صحية من أجل توجيه إتهامات في ال​سياسة​.