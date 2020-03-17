دعا أمين عام الصليب الأحمر اللبناني جورج كتانة، في حديث تلفزيوني، إلى تحديد المستشفيات المؤهلة لإستقبال المصابين بكورونا في بيروت، لافتاً إلى أنه في العادة يتم تحديد المستشفى التي سينقل إليها المريض بناء على على طلبه أو على أساس المستشفى الأٌقرب، مشيراً إلى أنه في الحالة التي فيها شك من الأفضل أن يتصل المريض بوزارة الصحة العامة.
وفي حين لفت كتانة إلى أن عملية نقل أي مصاب مكلفة جداً تصل إلى حدود 850 دولار أميركي، توجه بالشكر إلى الجهات والأشخاص الذين تفاعلوا مع الصليب الأحمر من أجل المساعدة.
كما دعا أمين عام الصليب الأحمر اللبناني مفوضية اللاجئين ووكالة الأونروا إلى التعامل بجدية أكبر، بالنسبة إلى النازحين السوريين واللاجئين الفلسطينيين.
وأوضح كتانة أن قوة الصليب الأحمر هي في إنتشاره في مختلف المناطق اللبنانية، بالإضافة إلى وجود شبكة إتصالات قوية، وبالتالي موضوع وجود مستشفيات في المحافظات يسهل عملياته على هذا الصعيد.
من ناحية أخرى، تمنى كتانة "تعاون المصارف كي نتمكن من دفع المتوجبات"، مشدداً على أن "هدفنا تأمين المعدات لإنقاذ أي إنسان محتاج"، داعياً المواطنين إلى التعاون لأن النجاح في هذه المهمة يتوقف على ذلك.
كانت هذه تفاصيل خبر كتانة: على مفوضية اللاجئين ووكالة الأونروا التعامل بجدية أكبر مع أزمة كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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