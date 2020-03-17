الجيش داهم عددا من المقاهي والمحال في عكار وعمل على اقفالها

قامت قوة من الجيش اللبناني بمداهمة المقاهي في بلدة مشمش - عكار وعملت على اقفال مقهى طارق ابو اللبن، ومن ثم توجهت الدورية الى منطقة فنيدق وعدد من مناطق جرد القيطع حيث لم يمتثل البعض لقرار الاقفال الذي اتخذ حرصا على سلامة المواطنين وانتقال العدوى.
وكان مجلس الوزراء قرر، يوم الأحد الماضي، اعلان التعبئة العامة للتأكيد على وجوب التزام المواطنين بمنازلهم وعدم الخروج منها الا للضرورة، اضافة الى اقفال الادارات والمؤسسات العامة والمدارس والجامعات والحضانات، ويستثنى ما تقتضيه ضرورات العمل وفق الية تصدر عن الوزارات المعنية.
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