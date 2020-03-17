الامم المتحدة تعلق نقل اللاجئين بسبب تفشي كورونا

اعلنت الامم المتحدة انها علقت حتى اشعار آخر نقل اللاجئين الى اماكن اخرى خشية تعرضهم للقيود التي تفرضها العديد من البلدان لدخول اراضيها في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد.
وابلغت وكالتا الامم المتحدة لشؤون اللاجئين والمهاجرين السعي حاليا لتفادي نقل اشخاص الى دول بعد ان تمت الموافقة على ذلك.
ولفتت المفوضية العليا للاجئين والمنظمة الدولية للهجرة إلى انه "بما ان دولا قلصت الى حد كبير الدخول الى اراضيها بسبب ازمة كوفيد-19 الصحية العالمية والقيود على النقل الجوي، فان التحضيرات لنقل لاجئين تتعرض حاليا لاضطرابات كبيرة".
وشددتا على ان دولا علقت موقتا وصول لاجئين الى اراضيها في محاولة لاحتواء الوباء.
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