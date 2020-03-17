الامم المتحدة تعلق نقل اللاجئين بسبب تفشي كورونا

اعلنت ​الامم المتحدة​ انها علقت حتى اشعار آخر نقل ​اللاجئين​ الى اماكن اخرى خشية تعرضهم للقيود التي تفرضها العديد من البلدان لدخول اراضيها في ظل انتشار ​فيروس كورونا​ المستجد.

وابلغت وكالتا الامم المتحدة لشؤون اللاجئين و​المهاجرين​ السعي حاليا لتفادي نقل اشخاص الى دول بعد ان تمت الموافقة على ذلك.

ولفتت ​المفوضية العليا للاجئين​ و​المنظمة الدولية للهجرة​ إلى انه "بما ان دولا قلصت الى حد كبير الدخول الى اراضيها بسبب ازمة كوفيد-19 الصحية العالمية والقيود على النقل الجوي، فان التحضيرات لنقل لاجئين تتعرض حاليا لاضطرابات كبيرة".

وشددتا على ان دولا علقت موقتا وصول لاجئين الى اراضيها في محاولة لاحتواء الوباء.