الرئيس الجزائري يعلن حظر التجمعات والمسيرات تحسبا لوباء كورونا

اعلن ​الرئيس الجزائري​ ​عبد المجيد تبون​ حظر التجمعات والمسيرات لمكافحة وباء كورونا المستجد، فيما تتواصل التحركات الاحتجاجية في أكثر من منطقة بالجزائر.

وعدد الرئيس الجزائري في خطاب متلفز جملة من القرارات للحد من تفشي ​فيروس كورونا​ المستجد من بينها "غلق جميع الحدود البرية مع الدول المجاورة للجزائر، كما منع التجمعات والمسيرات كيفما كان شكلها وتحت أي عنوان كانت".

هذا وارتفعت حصيلة الوفيات في الجزائر من ضحايا فيروس كورونا المستجد الى 5 حالات ، بعدما تم تسجيل حالة وفاة جديدة اليوم الثلاثاء .