الأونروا: نحتاج إلى ١٤ مليون دولار من أجل الاستعداد والاستجابة لتفشي وباء كورونا

أعلنت وكالة ​الأمم المتحدة​ لإغاثة وتشغيل لاجئي ​فلسطين​ في الشرق الأدنى (​الأونروا​) انها تحتاج وبشكل عاجل إلى ١٤ مليون ​دولار​ من أجل الاستعداد والاستجابة لتفشي وباء كوفيد-19 "​كورونا​" ولفترة ابتدائية مدتها ثلاثة أشهر.

ويبين النداء العاجل الذي أطلقته الوكالة اليوم الأولويات الفورية والمتطلبات المالية للصحة والخدمات الأخرى المتعلقة بالجائحة في ​الضفة الغربية​، بما فيها ​القدس الشرقية​، وغزة و​الأردن​ و​لبنان وسوريا​. ويأتي هذا النداء العاجل إضافة إلى احتياجات ​موازنة​ الأونروا البرامجية العادية.

واعلن المفوض العام للأونروا بالإنابة كريستيان ساوندرز بأن "الظروف المعيشية المكتظة والقلق الجسدي والنفسي وسنوات النزاع الذي طال أمده جميعها تجعل مجتمع لاجئي فلسطين المعرضين للمخاطر والبالغ عددهم أكثر من 5,6 مليون شخص عرضة للإصابة بفيروس كوفيد-19"، مضيفا بأن "كافة البلدان والسلطات التي تستضيف أقاليم عمليات الوكالة الخمسة قد أعلنت سلسلة من التدابير القوية بهدف التعامل مع انتشار فيروس كوفيد-19، وهي تدابير ستتبعها الوكالة ضمن عملياتها".