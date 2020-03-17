مسؤول إيراني: حصيلة قتلى الكحول المغشوش تزيد نسبياً عن حصيلة ضحايا كورونا

أعرب نائب وزير الصحة ال​إيران​ي ايرادج هيرتشي، عن أسفه كون "حصيلة قتلى تعاطي ​الكحول​ المغشوش في البلاد، تساوي أو تزيد نسبيا على حصيلة الوفيات الناجمة عن ​فيروس كورونا​".

وكانت وسائل إعلام إيرانية أعلنت وفاة 126 إيرانياً في 11 محافظة من أصل 31، نتيجة تناول الكحول للوقاية من كورونا، لافتةً إلى ارتفاع حالات التسمم بالكحول في المحافظات إلى 1021 شخصا، فقد عدد منهم بصرهم.

من جهته، أعلن نائب المدعي العام في مدينة الأهواز جنوب غربي إيران محمد أغا ياري، أن "7 أشخاص لقوا حتفهم جراء تناولهم كميات من الكحول المغشوش، عقب انتشار إشاعات في المدينة تفيد بأنه يقي من الوباء".