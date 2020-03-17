وزير الصحة التركي: وفاة أول مصاب بفيروس كورونا في البلاد

أعلن وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة عن "وفاة أول مصاب بفيروس كورونا في البلاد".
وفي وقت سابق أكد قوجة أن "التقيد بالتدابير المتعلقة بفيروس كورونا سيحول دون تفشي المرض"، معتبرا أن "من العوامل الرئيسية لخروج الأحداث في الحالات الوبائية عن السيطرة هو الذعر، التدابير والذعر نقيضان".
وأكد انه "إذا تقيدنا بالتدابير سنحول دون تفشي المرض. ينبغي علينا أن نقضي تماما على احتمالية انتقال الفيروس".
وحتى اليوم أصاب الفيروس أكثر من 189 ألفا في 162 دولة وإقليما، توفي منهم نحو 7518، أغلبهم في الصين وإيطاليا وإيران وإسبانيا وكوريا الجنوبية وألمانيا وفرنسا والولايات المتحدة.
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