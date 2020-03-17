AFP: الصين تسحب تراخيص العديد من الصحافيين الاميركيين

افادت وكالة "​الصحافة​ الفرنسية" بأن السلطات ​الصين​ية طلبت من صحافيين اميركيين يعملون لحساب صحف نيويورك تايمز وواشنطن بوست ووول ستريت جورنال بتسليم بطاقاتهم الصحافية خلال اسبوعين، ما يعني طردهم من البلاد.

واكدت الخارجية الصينية في بيان ان هذا الاجراء يأتي ردا على القرار "المشين" للولايات المتحدة بخفض عدد الصينيين المسموح لهم بالعمل في الولايات المتحدة لحساب وسائل اعلام صينية.

وابتداء من الاربعاء، يتعين على الصحافيين الذين من المقرر أن تنتهي مدة تراخيصهم في وقت لاحق من العام، ابلاغ الوزارة خلال اربعة ايام وتسليم بطاقاتهم الصحافية خلال 10 أيام، بحسب الوزارة.