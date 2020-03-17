سعيّد يعلن فرض حظر تجوّل في تونس ومنع التنقل إلا للضرورة القصوى

أعلن الرئيس التونسي قيس سعيّد "فرض حظر تجول في البلاد اعتباراً من يوم غد الأربعاء، منذ السادسة مساءً وحتى السادسة صباحاً"، مشدداً على ضرورة "تجنّب التنقل إلا في حالة الضرورة القصوى".

وأكد سعيّد وجوب "التعويض على المتضررين من تداعيات ​فيروس كورونا​ وإعادة جدولة ديونهم"، لافتاً إلى أن "الخطر اليوم داهم بسبب الفيروس وانتقال العدوى".

كما أشار إلى "ضرورة الوعي والتزام القانون لمواجهة كورونا"، داعياً من يستطيع، إلى "التبرّع بنصف راتبه أو أكثر لمواجهة هذه الأزمة، حيث سيكون هو أول المتبرّعين".