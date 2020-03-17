أكدت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي في تصريح عبر صفحتها على مواقع التواصل الاجتماعي أن "لا صحة لما تم تداوله على إحدى وسائل الإعلام عن وجود إضراب عن الطعام بسبب انقطاع المياه في سجن بربر الخازن وإصابة إحدى السجينات بفيروس كورونا، لذا يجب توخي الدقة واستقاء المعلومات الصحيحة من شعبة العلاقات العامة".
وفي وقت سابق نشرت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي عبر صفتحها مقطع فيديو لعملية متابعة إجراءات التعقيم من قبل عناصر سجن طرابلس في قوى الأمن الداخلي منعاً لإنتشار فيروس كورونا.
كانت هذه تفاصيل خبر قوى الأمن: لا صحة لاصابة احدى السجينات بكورونا وللاضراب عن الطعام في سجن بربر الخازن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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