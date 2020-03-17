وزارة المال تنشئ حسابات تبرع لمكافحة كورونا

أنشأت ​وزارة المال​ حسابات تبرع لمكافحة ​فيروس كورونا​، ب​الليرة اللبنانية​ وبالعملات الأجنبية.

وكانت وزيرة الإعلام منال عبد الصمد قد أعلنت الإتفاق، في جلسة مجلس الوزراء التي عقدت في السراي الحكومي برئاسة رئيس الحكومة حسان دياب، على إنشاء صندوق خاص لقبول التبرعات من اللبنانيين ومن غير اللبنانيين لمواجهة هذه الأزمة.

وأشارت عبد الصمد إلى أن الحكومة دعت كل شخص في لبنان أو خارجه لبنان إلى المساهمة في هذا الصندوق في هذه المرحلة الصعبة.