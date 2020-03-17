الملك الأردني يوقع مرسوما ملكيا لفرض حالة الطوارئ لمواجهة كورونا

وقع الملك الأردني الملك عبدالله الثاني مرسوما ملكيا لفرض ​حالة الطوارئ​ في البلاد لمواجهة فيروس ​كورونا​، مشددا على أن صحة الأردنيين أمر مقدس يتقدم على كل شيء وسلامتهم فوق كل اعتبار.

وأصدر الملك الأردني مرسوما ملكيا يمنح رئيس الوزراء عمر الرزاز صلاحيات بموجب قانون الدفاع الذي يتم تفعيله في أوقات الحرب والكوارث لفرض حظر للتجول وإغلاق المؤسسات ووضع قيود على حرية التنقل للأشخاص.

وأشار ملك الأردن، في رسالة للرزاز، إلى أنه وافق على القانون للمساعدة في مكافحة الفيروس دون المساس بالحقوق السياسية والمدنية للمواطنين، وطالب الحكومة بتكثيف ومواصلة الجهود لتخفيف الأعباء الحياتية على المواطنين واتخاذ التدابير الكفيلة لضمان صحتهم وسلامتهم ومتطلباتهم المعيشية وسبل إدامتها بكفاءة وتنسيق عال بين مختلف أجهزة الدولة ذات العلاقة.

كما أوضح أن الهدف من هذا القانون الاستثنائي، هو توفير أداة ووسيلة إضافية لحماية الصحة العامة والحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، والارتقاء بالأداء ورفع مستوى التنسيق بين الجميع لمواجهة الوباء.