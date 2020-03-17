حملات التبرع متواصلة..أعضاء المجلس الأعلى للسلطة القضائية يتبرعون براتب شهر والرئيس المنتدب يدعو قضاة المملكة للانضمام

انضم المجلس الأعلى للسلطة القضائية إلى لائحة المتبرعين لفائدة صندوق جائحة كورونا.

وأعلن الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، اليوم الثلاثاء، مساهمة كافة أعضاء المجلس بالتبرع براتب شهر واحد لفائدة الصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس كورونا، الذي تم إحداثه لمواجهة آثار هذا الوباء.

وأضاف المجلس الأعلى للسلطة القضائية، في بلاغ له، أن هذه المساهمة تندرج في إطار مبادئ التضامن والمسؤولية الوطنية، وانسجاما مع الرؤية والإرادة الملكية.

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وأورد المصدر ذاته أن الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية أهاب بكافة قاضيات وقضاة المملكة بالمساهمة بتبرعاتهم تكريسا لقيم الواجب والمواطنة الحقة.

ويشار أن عدد من أثرياء المغرب، بالإضافة إلى شركات عمومية، وخاصة، فضلا عن أعضاء الحكومة، والبرلمان أعلنوا هن تقديم تبرعات لفائدة صندوق مكافحة وباء كورونا المستجد، الذي ضرب المغرب على غرار دول العالم.

وتجدر الإشارة إلى أن مرسوم إحداث الصندوق الخاص بتدبير فيروس كورونا المستجد دخل، اليوم الثلاثاء، حيز التنفيذ بعد صدوره في الجريدة الرسمية.

وستخصص موارد الصندوق المذكور لتغطية النفقات المتعلقة بتأهيل المنظومة الصحية، ودعم الاقتصاد الوطني، والنفقات المتعلقة بالحفاظ على مناصب الشغل، والتخفيف من التداعيات الاجتماعية لوباء كورونا