عاجل..تسجيل 6 حالات إصابة جديدة بكورونا في المغرب..الحصيلة وصلت إلى 44

تخبر وزارة الصحة الرأي العام أنه تم مابين العاشرة صباحا من يومه الثلاثاء 17 مارس 2020 والتاسعة مساء من نفس اليوم، تسجيل ست (6) حالات إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، تم تأكيدها مخبريا بمعهد باستور-المغرب والمختبر الوطني للأنفلونزا والفيروسات التنفسية بالمعهد الوطني للصحة بالرباط، ليكون بذلك العدد الإجمالي للحالات المؤكدة إصابتها بمرض كوفيد-19 هو 44 حالة ببلادنا إلى حدود صدور هذا البلاغ.

ويتعلق الأمر بحالات إصابة وافدة موزعة على المدن التالية: طنجة حالتان (2)، وجدة حالة واحدة (1)، الرباط حالة واحدة (1)، سطات حالة واحدة (1)، كلميم حالة واحدة (1)، وتوجد جميعها تحت الرعاية الصحية بالمستشفى حيث سيتم التكفل بها وفقا للإجراءات الصحية المعتمدة.

هذا وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الإلتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.

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