الملك يُعطي تعليماته للقوات المسلحة لإعداد المراكز الطبية التابعة لها رهن إشارة المنظومة الصحية

أصدر جلالة الملك محمد السادس، القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، اليوم الثلاثاء، تعليماته للمفتش العام للقوات المسلحة الملكية قصد وضع المراكز الطبية المجهزة التي سبق أن أمر بإحداثها لهذا الغرض بمختلف جهات المملكة رهن إشارة المنظومة الصحية بكل مكوناتها إن اقتضى الحال وعند الحاجة.

وجاء في بلاغ للديوان الملكي أن الملك ترأس، اليوم، جلسة عمل خصصت لتتبع تدبير انتشار وباء فيروس كورونا ببلادنا ومواصلة اتخاذ مزيد من الإجراءات لمواجهة أي تطور، بحضور رئيس الحكومة ووزير الداخلية، ووزير الصحة، والمدير العام للأمن الوطني وكل من المفتش العام للقوات المسلحة الملكية، وقائد الدرك الملكي.

وبهذه المناسبة، تم استعراض مدى تنفيذ الإجراءات التي تم اتخاذها، بتوجيهات ملكية، والتي تهم إغلاق المجال الجوي والبحري المغربي أمام المسافرين، وإلغاء التجمعات والتظاهرات الرياضية والثقافية والفنية، وإحداث صندوق خاص بتدبير جائحة فيروس كورونا “كوفيد 19″، وتوقيف الدراسة بالمدارس والجامعات، والإغلاق المؤقت للمساجد، وتعليق الجلسات بمختلف محاكم المملكة، إضافة إلى مجموعة من الإجراءات التي بادرت لاتخاذها السلطات المختصة، في مجالات النقل العمومي، وإغلاق المحلات العمومية غير الضرورية.