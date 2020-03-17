بعد الإطلاع على كل التدابير والإجراءات التي تم اعتماجها لمواجهة “الجائحة”.. الملك يُعطي تعليماته لرئيس الحكومة للإعداد لمرحلة جديدة إذا اقتضى الأمر ذلك

أعطى الملك محمد السادس، اليوم الثلاثاء، تعليماته لرئيس الحكومة سعد الدين العثماني، ولجميع القطاعات المعنية، باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة، والإعداد لمرحلة جديدة، بسبب انتشار فيروس كورونا، إن اقتضى الحال ذلك.

وجاء في بلاغ للديوان الملكي أن الملك ترأس، اليوم، جلسة عمل خصصت لتتبع تدبير انتشار وباء فيروس كورونا ببلادنا ومواصلة اتخاذ مزيد من الإجراءات لمواجهة أي تطور.

وحضر هذه الجلسة كل من رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، ووزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، ووزير الصحة خالد آيت الطالب، والجنرال دو كوردارمي عبد الفتاح الوراق المفتش العام للقوات المسلحة الملكية، والجنرال دو كور دارمي محمد حرمو قائد الدرك الملكي، والمدير العام للأمن الوطني المدير العام لمراقبة التراب الوطني عبد اللطيف الحموشي.