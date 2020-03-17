مجموعة رونو تعلق أنشطتها بشكل مؤقت في المغرب بسبب كورونا..11 ألف موظف معنيون

قررت مجموعة مصانع رونو في المغرب تعليق الإنتاج، في مصانعها بالدار البيضاء وطنجة، وذلك إبتداء من يوم الخميس المقبل.
يأتي هذا الإجراء المؤقت، والذي يتعلق بما يقارب 11 ألف موظف، في مصانع رونو بالمغرب، تماشيا مع تدابير الإحترازية التي يتخذها المغرب من أجل عدم تفشي وباء كورونا.
وأوضحت مجموعة رونو، أن بعض الموظفين في مصانعها سيعملون عن بعد.
وأشارت مجموعة رونو في بلاغ لها، إلى أنها اتخذت كل الإجراءات الإحترازية داخل مصانعها التي أوصت بها وزارة الصحة من أجل ضمان سلامة موظفيها، منذ بداية أزمة وباء كورونا.
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