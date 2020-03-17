عايشة الوعد تغني بالانجليزية في عمل جديد – فيديو

أصدرت الفنانة عايشة الوعد، أمس الاثنين، عملا فنيا جديدا، غنت فيه باللغة الإنجليزية، بعنوان “love diagram”.

وكشفت عائشة الوعد، في تصريحها لـ”اليوم24″، أنها تعاملت مع كاتب الكلمات klaus Gollnick، ولحنها شقيقها الموسيقار مهدي عبدو، فيما كان التوزيع لمحمد يسري، وعزف الموسيقى لفرقة إبراهيم الموجي، فيما أخرج الكليب المخرج محمد فخري.

وتواصل عايشة الوعد، الاسم، الذي اشتهر في المغرب، ومصر في فترة ذهبية مضت، العودة إلى الساحة الفنية، بخطة جديدة في تقديم أغان مميزة.