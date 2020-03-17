ترأس الملك محمد السادس، اليوم الثلاثاء، جلسة عمل خصصت لتتبع تدبير انتشار وباء فيروس كورونا ببلادنا ومواصلة اتخاذ مزيد من الإجراءات لمواجهة أي تطور.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الملك يترأس جلسة عمل لتبع تدبير انتشار كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.