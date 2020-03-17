عاجل.. فيروس “كورونا” يضرب ريال مدريد من جديد

أصيب لورينزو سانز، الرئيس السابق لفريق ريال مدريد الإسباني، بفيروس “كورونا” المستجد، وفق ما نشرته صحيفة “ماركا” الإسبانية، المتخصصة والواسعة الانتشار.
وقالت الصحيفة إن الرئيس السابق للفريق الملكي بين 1995 و2000 تم نقله إلى الحجر الصحي في وضعية حرجة بعد أيام من إصابته بالحمى.
وشدد المصدر ذاته على كون وضعية رئيس الريال السابق، البالغ من العمر 76 سنة، جد حرجة، استنادا إلى صحيفة “إديال” التي نشرت الخبر.
وقاد لورينرزو الريال إلى الفوز بلقبين في مسابقة دوري أبطال أوروبا، سنة 1998 بأمستردام أمام يوفنتوس، وسنة 2000 أمام فالنسيا بملعب حديقة الأمراء بباريس.
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