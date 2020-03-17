المجلس الوطني لهيأة الصيادلة يراسل وزير الصحة بشأن تزويد السوق الوطنية بالأدوية

راسل المجلس الوطني لهيأة الصيادلة، اليوم الثلاثاء، خالد آيت الطالب، وزير الصحة، بشأن تزويد السوق الوطنية بالأدوية، داعيا إلى خلق لجنة أزمة لإدارة تداعيات مشكل نقص الأدوية في الصيدليات، عبر مجموع المدن.

وأوضح المجلس الوطني لهيأة الصيادلة، في مراسلته، لوزير الصحة، أن العديد من المدن المغربية، باتت تعرف نقصا وخصاصا في الأدوية، وذلك بفعل تهافت المواطنين لشراء الأدوية بكميات كبيرة، قد تزيد عن حاجياتهم الدوائية وهو ما قد يؤثر على الاحتياطي مخزون الأدوية.

والتمس المجلس الوطني لهيأة الصيادلة من وزير الصحة بتوجيه تعليماته إلى مؤسسات الصيادلة المصنعة، والمؤسسات الصيادلية الموزعة، بالجملة للسهر، والحرص على تزويد جميع المناطق المملكة بالأدوية، مع توجيه نداء إلى الصيدليات، بضرورة صرف، الأدوية بكميات معقولة وبحسب الاحتياجات الدوائية للزبناء.

